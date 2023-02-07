Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki depremin ardından Ankara’da vatandaşlar, kan bağışında bulunmak için kan merkezlerine akın etti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki depremin ardından Ankara’da vatandaşlar, kan bağışında bulunmak için kan merkezlerine akın etti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 10 ili etkileyen depremlerin ardından, yaralanan vatandaşlar için kan ihtiyacı olduğu duyuruldu. Bunun üzerine vatandaşlar, Ankara’da kurulan kan bağışı merkezlerine akın etti. Yüzlerce vatandaş, depremde yaralanan vatandaşlar için sıraya girerek kan bağışında bulundu.

"Kanımız da canımız da feda olsun"

Kan bağışında bulunan Oktay Avcı, gözyaşları içerisinde deprem bölgesine gitmek istediğini ve bunun için gönüllü olarak AFAD’a gittiğini aktararak, "Büyük bir yoğunluk var. İnsanlar ve devletimiz şu an ne yapacağını bilmiyor. Hızlı bir şekilde intikal ettiler. Ama, ben şunu istiyorum. Profesyonel olarak birilerini götürsünler. Elimizden bir şey gelmiyor. Gidelim kan verelim bir faydamız olsun. Kanımız da canımız da feda olsun" dedi.

"Türkiye’nin her yerindeki vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum"

Kan bağışında bulunan Salim Sezgin, Türkiye’de yaşanan deprem nedeniyle çok sayıda insanın yaralandığını dile getirerek, "Kan ihtiyaçları var. Sürekli kan veren birisi olduğum için yardımcı olmak için buradayım. Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun. Bütün hastalara ve yaralılara şifa olsun. Ankara’da ve Türkiye’nin her yerindeki vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kan bağışlayarak yanlarında olmak istiyoruz"

Deprem bölgelerindeki yaralı vatandaşlar için kan bağışında bulunmaya geldiğini ifade eden Afet Payran, "Türkiye’de çok büyük bir acı, çok kayıplarımız var. Allah oradakilerin bu soğukta yardımcıları olsun. Çoluk çocuk mahvolduk. Yanlarında olamıyoruz. En azından kan bağışlayarak yanlarında olmak istiyoruz" diye konuştu.