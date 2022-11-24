Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde yürüyen merdivenli ve asansörlü yaya üst geçit yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı, modern ve asansörlü olacak 12 adet yeni üst geçidin yapımına başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde yürüyen merdivenli ve asansörlü yaya üst geçit yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı, modern ve asansörlü olacak 12 adet yeni üst geçidin yapımına başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde vatandaşların güvenli bir şekilde yolun karşısına geçebilmeleri için yaya üst geçit yapım çalışmalarını sürdürüyor. Yaya üst geçit çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdüren Kent Estetiği Daire Başkanlığı, 2023 yılı içinde toplamda 12 yeni yaya üst geçidini Ankara’ya kazandırmayı hedefliyor.

Modern görünümlü ve asansörlü yaya üst geçitleri

Kent trafiğini rahatlatmaya yönelik tasarlanan ulaşım projelerini birer birer hayata geçiren ABB, Başkentte can güvenliğini de önceleyerek yaya üst geçitlerinin sayısını her geçen gün artırıyor. Böylelikle, trafiğin hızlı ve yoğun olduğu caddelerde üst geçitleri ve asansörleri kullanacak olan bisiklet sürücüleri, engelli vatandaşlar ve yayaların ulaşım güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin aralıksız devam eden çalışmaları içerisinde 2023 yılında hizmete girmesi planlanan 12 üst geçidin bulunacağı noktalar şu şekilde:

Ayaş-Ankara Yolu Başer Otomotiv önü yaya üst geçidi, Ayaş-Ankara Yolu GİMSA Park önü yaya üst geçidi, Pursaklar Coca Cola Fabrikası önü yaya üst geçidi, Celal Bayar Bulvarı üzeri Maltepe Pazarı önü üst geçidi, Ayaş-Ankara Yolu 250. Sokak kesişimi yaya üst geçidi, Ayaş-Ankara Yolu Dökümcüler Sanayi Sitesi yaya üst geçidi, Emirler Banliyö Tren İstasyonu önü yaya üst geçidi, Ferda Koleji önü yaya üst geçidi, Elvankent Banliyö Tren İstasyonu önü yaya üst geçidi, Çaldıran Mahallesi Yavuz Sultan Selim Ortaokulu önü yaya üst geçidi, Etlik Kardeşler Cumhuriyet Ortaokulu önü yaya üst geçidi, Mevlana Bulvarı Hyundai Ata Plaza önü yaya üst geçidi.

“2023 yılında tamamlamayı hedefliyoruz”

Celal Bayar Bulvarı üzerinde bulunan Maltepe Pazarı önündeki üst geçit yapım çalışmalarını inceleyen Kent Estetiği Daire Başkanı Ahmet Turan Söylemez, “Ankara’da trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin çok olduğu yerleri tespit ederek bu bölgelerde toplam 12 adet yaya üst geçit inşasına başladık. Şehrimizin modern görünümüne yakışır, yayalarımızın güvenli bir şekilde seyahatlerini sürdürebilecekleri üst geçitlerin hepsini 2023 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.