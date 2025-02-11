Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde üniversiteyi yeni kazanan ve ailesi Keçiören’de ikamet eden öğrencilere Eğitim Desteği vereceklerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde başvuruda bulunup gerekli şartları karşılayan öğrencilere verilecek yıllık nakdi destek kapsamında; 2 yıllık bölüm kazananlara 5 bin TL, 4 yıllık bölüm kazananlara 10 bin TL, 5 yıllık bölüm kazananlara 12 bin 500 TL, 6 yıllık bölüm kazananlara 15 bin TL destek verilecek.

BAŞVURULAR BELEDİYE WEB SAYFASINDAN YAPILACAK

Eğitim desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler başvurularını Keçiören Belediyesi resmi web sayfası üzerinden yapacak. Yapılacak incelemeler sonucunda, online başvuru ile gerekli şartları karşılayan öğrencilerden, beyan ettikleri evrakların aslı istenecek. Evrakların aslını eksiksiz teslim eden öğrenciler, eğitim desteği almaya hak kazanacak.

ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARI DA DESTEKTEN FAYDALANACAK

2024 yılında ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğrenim Kurumları Sınavı’nda (YKS) devlet üniversitelerindeki herhangi bir bölümü kazanarak (AÖF, DGS, YÖS vb. hariç) kaydını yaptırmış olan öğrenciler, anne veya babasının Keçiören’de ikamet ettiğine dair belgeyi sunmaları durumunda başvuruda bulunabilecek.

Öte yandan Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan vakıf üniversitelerini tam burslu kazanmış olanlar da eğitim desteğine başvuru yapabilecek. Vakıf üniversitelerden birini kazanan şehit ve gazi çocukları, anne veya babası sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzeri engelli olduğuna dair belgeye sahipse, bursluluk oranı aranmaksızın başvuruda bulunabilecek.

BELGELERİN EKSİKSİZ OLMASI ŞART

Keçiören Belediyesi tarafından sunulacak eğitim desteği için öğrencilerden istenen belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekiyor.

Başvuru için istenen belgeler ise şöyle; 2024 yılı YKS yerleştirme sonucu, kayıt yaptırılan üniversiteden alınacak öğrenci belgesi, anne ya da babanın ikametgâh belgesi, Mali Durum Bildirir Belge, Şehadet ya da Gazilik Belgesi (şehit ve gazi çocukları için), öğrencinin ya da anne ve babasından birinin yüzde 40 ve üzeri engelli olduğuna dair sağlık raporu.