Ankara’da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen tır, belediye otobüsüne çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Sincan’ın Yenikent Semtinde meydana geldi. İddialara göre, kırmızı ışıkta geçen tır, kavşaktan dönen belediye otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otobüs sürücüsü ile engelli bir kadın yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.