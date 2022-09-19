Ankara’nın Mamak ilçesinde şüpheli kutu, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Kutudan şüpheli herhangi bir şey çıkmadı.

Ankara’nın Mamak ilçesinde şüpheli kutu, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Kutudan şüpheli herhangi bir şey çıkmadı.

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Mamak Türközü Mahallesi 437. Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın önündeki sahipsiz kutuyu gören vatandaşların ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Olay yerine polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Şüpheli kutu, alınan güvenlik önlemlerinin ardından fünye ile patlatıldı. Şüpheli kutudan mekanik alet ve edevat çıktı.