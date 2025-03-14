Türkiye genelinde Şubat ayında 112 bin 818 konut satışı gerçekleşirken Ankara’da konut satışları geçen aya göre yatay seyrini korudu.ANKARA (İGFA) - Ankara’da ilanlardaki fiyatlar ile satılmış fiyatlar arasındaki farkın yüzde 30 civarında olduğunu belirten gayrimenkul ekonomisi ve ileri düzeyde faaliyet gösteren Ankara’nın önde gelen gayrimenkul şirketi Gayrimenkul PR TÜİK verilerini şu şekilde analiz etti;

Geçen yıla göre Ankara’daki konut satışları yüzde 30 civarında artarken, bir önceki aya göresatışlarıaynı düzeyde kaldı. Ağırlıklı olarak ikinci el konutların satıldığı Ankara’da, sıfır konut satışları oldukça düşük seviyelerde gerçekleşti. Nakit parası olanların pazarlık gücü arttığı için gerçek satıcılar, gayrimenkullerine müşteri buldukları zaman kaçırmıyorlar.

NİSAN AYI GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE MİLAT OLACAK

İnşaat firmaları ve mülk sahipleri ilanlardaki fiyatları satılmış fiyat gibi algılamalarından ötürü Ankara’da fiyatlandırma sorunu yaşanıyor. Bize göre Nisan ayı gayrimenkul sektöründe milat olacak. Ticaret Bakanlığının araba ilanlarına getirdiği barikatlar sonrasında ikinci el araba fiyatlarındaki balon patladı ve hala geçen yılki fiyatlardan arabalar satışa sunuluyor. Aynısı, gayrimenkul sektöründe de olacak. Nisan ayında başlayacak olan doğrulanmış ilan sistemi ile sahte, mükerrer, tapusu olmayan, sahte ve suni gayrimenkul ilanları ortadan kalkacak ve konut sektöründe fiyat dalgalanması yaşanacak.

Şubat 2025 Ankara ilçe düzeyinde konut satış sayıları

Akyurt: 135

Altındağ: 801

Beypazarı: 57

Elmadağ: 32

Etimesgut: 930

Gölbaşı: 578

Güdül: 22

Kahramankazan: 77

Keçiören: 1512

Kızılcahamam: 70

Mamak: 1353

Nallıhan: 20

Polatlı: 218

Pursaklar: 337

Sincan: 1275

Yenimahalle: 1060

Çankaya: 1836

Çubuk: 357

Şereflikoçhisar: 34