Ankara’nın Sincan ilçesinde boş su kuyusuna düşen sokak köpeği belediye ekipleri tarafından uzun süren çalışmalar sonucunda kurtarıldı. Köpeğin korkusu ise hayvanseverlerin kameralarına yansıdı.

Ankara’nın Sincan ilçesinde boş su kuyusuna düşen sokak köpeği belediye ekipleri tarafından uzun süren çalışmalar sonucunda kurtarıldı. Köpeğin korkusu ise hayvanseverlerin kameralarına yansıdı.

Olay, Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hayvanseverler köpeğin boş bir su kuyusuna düştüğünün bilgisini aldı. Hayvanseverler, Sincan Belediyesinden yardım istedi. Olay yerine gelen Sincan Belediyesine bağlı ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda su kuyusuna düşen köpek sağ salim bir şekilde kurtarıldı. O anlar hayvanseverlerin kameralarına yansırken köpeğin ise korktuğu görüldü.