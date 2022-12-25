Ankara’da 3 gün süren Sivrihisar Tanıtım Günleri ile Sivrihisar’ın tarihi ve kültürel değerleri tanıtıldı.

Ankara’da 3 gün süren Sivrihisar Tanıtım Günleri ile Sivrihisar’ın tarihi ve kültürel değerleri tanıtıldı.

Sivrihisar Tanıtım Günleri’nde ilçenin gelenekleri, değerleri ve yöresel lezzetleri tanıtıldı. Sivrihisar Belediyesi Sanat Atölyeleri’nde eğitimlerine devam eden kursiyerler, Ankara’daki bir AVM’de cam sanatı, ebru sanatı, Sivrihisar cebesi, filografi, doll art bebek, seramik sanatı gibi birçok sanat dalında hünerlerini sergilediler. Sivrihisarlı kadınların el emeği, göz nuru ürünleri başkentliler tarafından yoğun ilgi gördü. Ayrıca programda yöresel halk oyunları ekibinin gösterisi de büyük beğeni topladı. UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne giren Nasreddin Hoca fıkralarını anlatma geleneği çocuklarla sürdürüldü. Çocuklar, temsili Nasreddin Hoca Ömer Özgeneci’nin düzenlediği fıkra anlatma yarışmasında eğlenceli vakit geçirdiler.

“İnsanların sanatımıza, kültürümüze olan ilgileri bizi mutlu ediyor”

Coğrafi işaretli Sivrihisar cebesinin vatandaşlar tarafından ilgi gördüğünü belirten usta öğretici Nihal Ergün, “Sivrihisar’da unutulmaya yüz tutmuş el sanatları çerçevesinde Sivrihisar Cebesi kursunu vermekteyiz. Tezgâhımızın üzerinde zembereklerimiz var. Zemberekler aracılığı ile gümüş, altın, pirinç, bronz ve bakır tellerle Sivrihisar Cebesini dokuyabiliyoruz. Sivrihisar Cebesi unutulmaya yüz tutmuş el sanatları arasında olduğu için insanlar aşırı derecede ilgi gösteriyorlar. İnsanların sanatımıza, kültürümüze olan ilgili bizleri mutlu ediyor” dedi.

Sivrihisar’ın değerlerini Ankaralılarla buluşturmayı amaçladıklarını söyleyen Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, “Sivrihisar tarihi eskilere dayanan bir ilçemizdir. Sivrihisar Tanıtım Günleri programı ile ilçemizin değerlerini ve sanatlarını Ankaralılar ile buluşturmayı hedefledik. Sivrihisar Belediyesi bünyesinde yer alan sanat atölyelerinde kadınlarımıza yönelik açmış olduğumuz kurslar bulunmaktadır. Sivrihisarlı kadınlarımız bu kurslar aracılığı ile yaptıkları el emeği ürünlerini tüm Ankaralılara sergiliyorlar ve ürünlerin satışlarını gerçekleştirerek aile bütçelerine katkı sağlıyorlar” şeklinde konuştu.