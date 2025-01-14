Ankara’da seyir halindeki bir otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Ankara protokol yolu Pursaklar Sarayköy mevkiinde meydana geldi. Protokol yolu üzerinde seyir halindeki bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü yanan otomobili yol kenarına park ederek yardım istedi. Çevredeki vatandaşların yangın tüpleri ile müdahale etmesine rağmen otomobil alev alev yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken otomobil kullanılamaz hale geldi.