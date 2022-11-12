Ankara’nın Etimesgut ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Etimesgut ilçesi, Süvari Mahallesi’nde seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi.