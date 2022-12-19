Ankara’da, Ankara Samsun Federasyonu (ASFED) tarafından Samsun gecesi düzenlendi. Gecede Haluk Levent ve Volkan Aslan sahne aldı.

Ankara’da, Ankara Samsun Federasyonu (ASFED) tarafından Samsun gecesi düzenlendi. Gecede Haluk Levent ve Volkan Aslan sahne aldı.

Ankara’da ASFED tarafından düzenlenen geceye milletvekilleri, bürokratlar, akademisyenler ve Samsunlular katıldı.

Etkinlikten önce, İhlas Haber Ajansı muhabirinin sorularını yanıtlayan ASFED Başkanı Osman Yılmaz, “Ankara Samsun Federasyonunu kurarken gençlerimize söz verdik. Dedik ki, gençler bu federasyon kağıt üzerinde bir federasyon olmayacak. Samsunlu gençlere sahip çıkacak bir yapı olacak. 650’nin üzerinde gencimize burs veriyoruz. Bu federasyon Ankara’da gençler için bir gece düzenleyecek. Bu geceyi düzenlerken dedik ki, Samsun’un şiir kitabını Samsunlu gençler yapacak. Samsun’un albümünü Samsunlu gençler yapacak. Resim sergisini Samsunlu gençler yapacak. Gençlerimiz bunlara çok büyük bir katkı sağladı. Bugün birincisini yapıyoruz ve devamını getirmek istiyoruz. Biz bu gençliğe 5 bin 555 genci buluşturacağız diye söz vermiştik ama şu anda bu sayıyı geçtik. Samsun gençliği ödülünde en iyisini hak ediyor. Biz bu ödüllerle gençliği sanata teşvik etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Gecede, gençlerin yarıştığı resim, şiir ve fotoğraf yarışmasında katılımcıların eserleri sergilendi. Yöresel dans gösterisi düzenlendi. Gecede konuşan ASFED Başkanı Yılmaz, “ASFED bir yönetim hareketidir. Biz kendimize şu ilkeleri rehber edindik. Bu harekette önce ’ben’ diye bir şey yoktur, ’biz’ vardır. Bu hareket önce Samsun ilkesi ile hareket eder. Bu hareket milletin manevi değerlerine sıkı sıkıya bağlıdır. İşte bu anlayışla kuruluşumuzdan bu yana eğitimden kültüre, sanattan spora birçok dalda faaliyete hep birlikte imza attık. Bize neden ASFED’i kurudunuz, diye soruyorlar. Bu kardeşiniz 11 yaşında Samsun’dan Ankara’ya gelmiş, 14 yaşında babasını bir trafik kazasında kaybetmiş, 2 gün geçmesine rağmen cenazesine ulaşamamıştı. Yanında kimsesi yoktu. İşte biz bu hikayeden ders alarak kimsesizlerin kimsesi olmak için yola çıktık. İşte o gün kardeşiniz ’Hiçbir Samsunlu kendini yalnız hissetmeyecek’ diye bir söz verdi. Biz inanıyoruz ki bu salondaki gençlerin arasından adını tarihe yazdıracak nice isimler çıkacaktır. Biz inanıyoruz ki bu salondan yeni dünya liderleri çıkacak ve onlar yeni dünyayı inşa edecektir. Gençler gözbebeğimizdir diyerek onlar için burs sağladık. Sosyal yardımlaşma ile sadece Samsun’a değil ülkemizin her yanına elimizi uzattık. Ankara’ya gelen her Samsunluya ev sahipliği yaptık. Bugün burada Samsun’un şiir kitabını biz yazacağız. Samsun’un fotoğraf albümünü biz oluşturacağız. Samsunun en güzel resimlerini biz sergileyeceğiz. Hep birlikte Samsunu dünyaya tanıtacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz’ın konuşmasının ardından resim, şiir ve fotoğraf alanında düzenlenen yarışmada dereceye girenlerin ödülleri takdim edildi. Ödül törenin ardından olan sosyal medya fenomeni Fevzi Kaan Türker sahne aldı. Türker’in ardından Volkan Arslan sahneye çıktı. Yöresel şarkılar söyleyen Volkan Arslan’a sahnede dans ekibi de eşlik etti. Gecede sahneye son çıkan isim ise ünlü sanatçı Haluk Levent oldu. Haluk Levent, etkinlik sırasında sahneden inerek yaşlı ve engelli vatandaşlarla dans etti.