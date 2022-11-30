Ankara’da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince yapılan operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 7 ton etil alkol ele geçirildi.

Ankara’da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince yapılan operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 7 ton etil alkol ele geçirildi.

Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi’nde bulunan merdiven altı bir depoya yönelik yapılan operasyonda 7 ton etil alkol ele geçirilirken, olayda E.Ş. isimli şahıs da gözaltına alındı.

Yapılan açıklamada, olayla ilgili şüpheli E.Ş. hakkında "5607 sayılı Kanun’a muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.