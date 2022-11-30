Ankara’da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince yapılan operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 7 ton etil alkol ele geçirildi.

Evin odasında uyuşturucu yetiştiren şahıs gözaltına alındı Evin odasında uyuşturucu yetiştiren şahıs gözaltına alındı

Ankara’da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince yapılan operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 7 ton etil alkol ele geçirildi.

Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi’nde bulunan merdiven altı bir depoya yönelik yapılan operasyonda 7 ton etil alkol ele geçirilirken, olayda E.Ş. isimli şahıs da gözaltına alındı.

Yapılan açıklamada, olayla ilgili şüpheli E.Ş. hakkında "5607 sayılı Kanun’a muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.