Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 275 bin TL olan sahte gıda ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Çankaya ve Keçiören ilçelerinde iki iş yerinde sahte ve kaçak gıda maddeleri satışı ve üretildiği tespit edildi. 2 iş yerine yönelik yapılan operasyonda, çeşitli markalara ait taklit gıda maddeleri tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 275 bin TL olan 2 bin 500 litre sahte zeytinyağı, bin kg sahte bal, 400 kg çay ve 600 kg peynir ele geçirildi.

İş yeri sahipleri ve çalışanları ile ilgili adli tahkikata başlatıldı.