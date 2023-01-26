Ankaralılar Regaip Kandili’nde ibadet etmek için camilere akın etti.

Ankaralılar Regaip Kandili’nde ibadet etmek için camilere akın etti.

Büyük küçük, yaşlı genç her yaştan insanın buluştuğu Regaip gecesinde, eller dua için semaya açıldı. Başkentte vatandaşlar Regaip Kandili’nde başta Melike Hatun Camii, Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Kocatepe Camii olmak üzere Ankara’nın büyük camilerine ilgi gösterdi. Yatsı namazını kılmak ve Regaip Kandili nedeniyle ibadet etmek için Melike Hatun Camii’ne gelen vatandaşlar iyi dileklerde ve dualarda bulundu. İbadet etmek için camiye gelen bir vatandaş, “Allah böyle bir mübarek günde tövbelerimizi arttırsın. Zor zamanlar geçiriyoruz böyle mübarek günlerde ettiğimiz dualarımızla inşallah ayakta kalacağız. Gençlerimizi böyle güzel yerlere yönlendirmemiz lazım. Rabbim gençlerimizin ve bizim tövbelerimizi arttırsan ve bizi affetsin” ifadelerini kullandı. Camii içinde yatsı namazı öncesi dualar okundu.