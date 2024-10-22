Sakarya Büyükşehir Belediye Yusuf Alemdar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı öncesinde Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret eden Başkan Alemdar, daha sonra Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ile bir araya gelerek gerçekleştirilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Alemdar, Stadyum-Kampüs arasında çalışacak hafif raylı sistemin proje ihale sürecinin tamamlandığını, süratle hayata geçirilmesi için de gereken çabayı gösterdiklerini belirterek, toplantının bir diğer gündemi ADARAY’ın da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yeniden Sakaryalılarla buluşacağını söyledi.

Alemdar, “Bakanımızla 16 Ekim’de gerçekleşen Stadyum-Kampüs hattı Hafif Raylı proje ihalesi ve 29 Ekim’de seferlerini başlatacak olduğumuz ADARAY hakkında istişarelerde bulunduk. Sakarya’da akıllı ulaşım sistemleriyle yeni bir dönem başlatmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın daha güvenli, hızlı ve çevre dostu bir şekilde ulaşım sağlamalarını amaçlıyoruz. Aynı zamanda ADARAY ile ilgili hummalı bir çalışma devam ediyor. İnşallah 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılışını hedefliyoruz” dedi.

Sakarya için kararlı adımlar atılacağını ifade eden Başkan Alemdar, “Bu doğrultuda toplu taşımayı teşvik etmek, yeni bisiklet yolları inşa etmek ve mevcut yolları iyileştirmek için gayretle çalışıyoruz. Akıllı ulaşım sistemleri ile trafik yoğunluğunu azaltmayı, aynı zamanda engelli vatandaşlarımızın da rahatça seyahat edebileceği erişilebilir alanlar oluşturmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir ulaşım projeleriyle hem bugünün hem de geleceğin ihtiyaçlarına yanıt vermek için kararlıyız” şeklinde konuştu.