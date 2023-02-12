Ankaralı pideci ve simitçiler, hazırladıkları kumanyaları deprem bölgesine gönderdi.

Ankaralı pideci ve simitçiler, hazırladıkları kumanyaları deprem bölgesine gönderdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye depremzedeler için seferber oldu. Ankaralı pideci ve simitçiler, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yardım için seferber oldu. Hayırsever esnafın hazırladığı kumanyalar deprem bölgesine gönderdi.