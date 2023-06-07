Ankara’nın Sincan ilçesinde otobüsün arkasına takılarak yolculuk eden patenli gençler yürekleri ağza getirdi. Gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sincan ilçesi Ayaş Caddesi’nde yaşanan olayda, bir belediye otobüsünün arkasına takılarak yolculuk eden patenli üç genç görenleri hayrete düşürdü. Tehlikeli davranışlarıyla hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe sayan gençler, faciaya davetiye çıkardı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.