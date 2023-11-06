Ankara’nın Polatlı ilçesinde otomobille çarpışan beton mikseri, Polatlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği’nin bahçe duvarını yıkarak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Polatlı-Haymana yolu Haymana Kavşağı’nda meydana geldi. E-90 karayolunda Ankara yönüne seyir eden beton mikseri, Haymana yolu üzerinden gelen 06 CKZ 343 plakalı otomobile çarptıktan sonra savrularak Polatlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği’ne ait duvarı yıkarak bahçeye devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ve mikserin sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.