Ankara’da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki yayalara çarpması sonucu 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Ankara’da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki yayalara çarpması sonucu 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Sarp Sınır Kapısı’nda tır kuyruğu Sarp Sınır Kapısı’nda tır kuyruğu

Sincan ilçesi Ahi Mesut Bulvarı’nda meydana gelen kazada bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracıyla kaldırımda bekleyen insanların arasına daldı. Kazada 2’si çocuk 3 kişi yaralandı. Metrelerce sürüklenen araç ise park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.