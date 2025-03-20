Ankara’da ölü bulunan 6 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğu olayıyla ilgili başlatılan soruşturma hakkında konuşan Avukat Davut Uğur: "Şüphelendiğimiz bazı durumlar var. Metruk binaya giren birisinin olduğu söyleniyor" dedi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, vatandaşlar atıl haldeki binanın yanındaki bahçede 6 yaşındaki yabancı uyruklu Fatma Elmuhammed’in cesedini buldu. İlk belirlemelere göre köpek saldırısı nedeniyle vefat etmiş olabileceği değerlendirilen Elmuhammed’in cesedi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netleşecek kız çocuğunun cenazesi ise Mamak’ta yer alan Ortaköy mezarlığında defnedilecek.

"Şüphelendiğimiz durumlar var"

Olayla ilgili konuşan davanın Avukatı Davut Uğur: "Savcılığın üzerinde durduğu ilk ihtimal köpek saldırısı. İkinci ihtimal ve bizim de üzerinde durduğumuz husus ise cinsel istismar ve cinayet şüphesinin olup olmadığı. Bunu araştırıyoruz. Bizim de şüphelendiğimiz bazı durumlar var. Bu metruk binaya giren birisinin olduğu söyleniyor. Şu anda bilgilerini paylaşamıyoruz çünkü gerçekten de bir köpek saldırısı olabilir. İlk izlenimler bunu gösteriyor. Başka bir durum varsa biz sonuna kadar peşinde olacağız. Savcılık da gerekli araştırmaları yapıyor, olayın üzerinde titizlikle duruyor. Adli Tıp raporunu bekliyoruz. Kesin ölüm nedeni bu raporun ardından belli olacak. Üzgünüz, 6 yaşında bir çocuk vefat etti. Umuyoruz ki olayın arkasında başka şeyler olmasın" dedi.