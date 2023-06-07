Ankara’da öğretmenlere yönelik alerji eğitimi başladı.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği tarafından okullarda alerjik hastalıklar konusundaki farkındalığı artırmayı amaçlayan “Alerjinin Farkına Var” projesinin protokolü 24 Mayıs’ta imzalanmıştı. Bu proje ile pilot il seçilen Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesinde 70 öğretmenin katılımıyla ilk eğitimler gerçekleştirildi. Proje kapsamında verilen eğitimlerin ardından öğretmenlere alerji eğitimi aldıklarına dair sertifikalar verildi.

“Öğretmenlerimizin çok daha hızlı, rahat ve güvenli bir iradede bulanabileceğini düşünüyorum”

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Fatih Tekin, alerjik hastalıklarım gün geçtikçe arttığını belirterek, “Çocuklarımızda da görülüyor. Onların güvende olmaları için zamanında ve hızlı müdahale edilebilmesi için vakitlerinin büyük bir kısmı geçirdikleri okullarımızda kendileri emanet ettiğimiz öğretmenlerimize de bu konuda da bilinçlendirme amaçlı eğitim planladık. Öğretmenlerimiz, aldıkları bu eğitimlerle çocuklarımız karşısında çok daha hızlı, rahat ve güvenli bir irade de bulanabileceğini düşünüyorum” dedi.