Ankara Keçiören Belediyesi stajyerlere yönelik Teknoloji Bağımlılığı Eğitimi düzenledi. Keçiören Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen eğitimde Toplum Sağlığı Hekimi Dr. Mustafa Üye ekran bağımlılığının çağımızın çok ciddi sorunlarından biri haline geldiğini kaydetti.ANKARA (İGFA) - Karşılıklı etkileşimin ön planda olduğu eğitimde öğrenciler merak ettiği sorulara cevap buldu. Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu tarafından davranışsal bağımlılıklar kategorisinde değerlendirilerek bağımlılık kabul edilen ekran bağımlılığının, çağımızın çok ciddi sorunlarından biri haline gelmeye başladığının altı çizildi.

Sunumlar sırasında sosyal medya, oyunlar ve cep telefonu gibi teknolojik imkanların bilinçli kullanımlarının getirdiği faydaların yanı sıra aşırı kullanımında insanlar üzerindeki çok yönlü zararlarına değinildi. Teknoloji bağımlılığı nedir?, Teknoloji bağımlısı olduğumuzu nasıl anlarız?, Nasıl mücadele edilir? gibi konu başlıklarından oluşan eğitim yaklaşık bir saat sürdü.

Her yaştan insanı fark etmeden içine çeken bu bağımlılığın fiziksel, psikolojik ve zihinsel sağlığımız üzerindeki olumsuz etkilerinin tehlikeli boyutlara ulaştığı konusundaki farkındalığın artmasının önemi vurgulandı. Son olarak bu durumdan kurtulmanın altın anahtarının doğru beslenmek, spor yapmak ve sağlıklı arkadaşlık ve aile ilişkileri kurmak olduğu öğrencilere anlatıldı.