Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 29 Kasım’da yapılan narkotik operasyonunda 41 şüphelinin 31’i tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 29 Kasım’da yapılan narkotik operasyonunda 41 şüphelinin 31’i tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü 29 Kasım Salı günü yapılan narkotik operasyonuna dair açıklama yaptı ve görüntüleri paylaştı. EGM’den yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama Suçu ile ilgili planlı yürütülen dosyalar kapsamında yapılan ara yakalamalarda 97 şahsa adli işlem yapılmış, 29.11.2022 tarihinde toplam 74 adreste düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 41 şüpheli yakalanmıştır. Planlı operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 61 kilo 658 gram eroin, 2 kilo 74 gram metamfetamin, 1 Kilo 466 gram esrar maddesi, 544 adet ecstasy tabletler, 450 gram kokain, 547 adet sentetik ecza, 38 kök kenevir, 20 adet kenevir tohumu, 3 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu yetiştirme düzeneği, 2 adet payp tabir edilen cam aparat ele geçirilmiştir. TCK 188/3 maddesi gereğince Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, 2313 Sayılı kanun kapsamında Yasa Dışı Hint Keneviri Ekimi ve TCK’nın 191 maddesi gereğince Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak suçlarından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 31’i tutuklanmış, 15 şüpheli hakkında Adli Kontrol kararı verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.