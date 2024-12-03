Ankara Büyükşehir Belediyesi hem trafik akışını rahatlatmak hem de yayalar ile sürücülerin can güvenliğini sağlamak amacıyla kentin işlek noktalarında modern yaya üst geçitleri yapmaya devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı ve Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından 24 yeni üst geçidin yapımı gerçekleştirilirken Altındağ, Çubuk, Çankaya, Etimesgut, Mamak ve Keçiören ilçelerinde toplam 14 üst geçidin inşasına başladı. Kentin 11 farklı noktasına yapılacak üst geçitlerin ise proje süreci devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentte hem trafik akışını rahatlatmak hem de yayalar ile sürücülerin can güvenliğini sağlamak amacıyla yaya üst geçitlerinin sayısını artırmaya devam ediyor.

Bu amaçla Başkente 24 modern yaya üst geçidi kazandıran ve 14 tanesinin yapımını sürdüren Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, 15 yeni üst geçidin ise projelendirme çalışmalarına devam ediyor.

MODERN, ESTETİK VE ASANSÖRLÜ ÜST GEÇİTLER

Kent trafiğini rahatlatmaya yönelik ulaşım projelerini birer birer hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Başkentte can güvenliğini de önceleyerek yaya üst geçitlerinin sayısını her geçen gün artırıyor.

Trafiğin hızlı ve yoğun olduğu işlek caddeler ile bulvarlara inşa edilen asansörlü üst geçitlerle bisiklet sürücüleri, engelli vatandaşlar ve yayaların ulaşım güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı Yapım İşleri Şefi Yunus Emre Bostancı kentimizin işlek noktalarına modern yaya üst geçitleri yapmaya devam ettiklerini belirterek şu bilgileri verdi: “Etüt Ve Projeler Dairesi Başkanlığı ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığımız tarafından toplam 24 adet üst geçidin imalatı tamamlanmış olup, 14 adet üst geçidin de imalatları devam etmektedir. Ayrıca kentimizin 15 farklı noktasına yapılacak üst geçitlerimizin de proje çalışmalarında sona gelinmiştir.”

Ankara Büyükşehir Belediyesinin aralıksız devam eden çalışmaları kapsamında kent genelinde yapımına başlanan 14 üst geçidin bulunduğu noktalar ile projelendirme sürecinde olanlar ise şöyle:

-Etimesgut İstasyon Caddesi Üzeri Hikmet Özer Yaya Üst Geçidi (Yapımı devam ediyor)

-Çankaya Hacettepe Üniversitesi Girişi Yaya Üst Geçidi (Yapımı devam ediyor)

-Çubuk Şehit Ömer Takdemir AİHL Önü Yaya Üst Geçidi (Yapımı devam ediyor)

-Mamak Turgut Özal - 2 Bulvarı - Hocalı Caddesi Kesişimi (Yapımı devam ediyor)

-Etimesgut FSM Bulvarı Üzeri Şehit Osman Avcı Mahallesi (Yapımı devam ediyor)

-Keçiören Yozgat Bulvarı - 701. Cadde Kesişimi (Yapımı devam ediyor)

-Keçiören Yozgat Bulvarı - 559. Cadde Kesişimi(Yapımı devam ediyor)

-Çankaya Turan Güneş Bulvarı Nurçin Sayan İlkokulu Önü (Yapımı devam ediyor)

-Mamak Şehit Öğretmen Nesrin Ünügür İlkokulu Önü (Yapımı devam ediyor)

-Altındağ Atilla İlkokulu Önü (Yapımı devam ediyor)

-Etimesgut Dumlupınar Bulvarı Üzeri Başkent Üniversitesi Kavşağı - Konutkent Kavşağı Arası (Yapımı devam ediyor)

-Etimesgut Dumlupınar Bulvarı Üzeri Yaşamkent - Başkent Üniversitesi Kavşağı Arası – 1 (Yapımı devam ediyor)

-Etimesgut Dumlupınar Bulvarı Üzeri Yaşamkent - Başkent Üniversitesi Kavşağı Arası – 2 (Yapımı devam ediyor)

-Çankaya Turan Güneş Bulvarı MSB Lojmanları Önü (Yapımı devam ediyor)

-Çankaya Eskişehir Yolu - Prestij Konutları Önü Yaya Üst Geçidi (Projesi devam ediyor)

-Çankaya Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi Önü -Yaya Üst Geçidi (Projesi devam ediyor)

-Keçiören Keçiören Sanatoryum Caddesi Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Önü Yaya Üst Geçidi (Projesi devam ediyor)

-Keçiören Yozgat Bulvarı 701.Cadde Kesişimi Buz Pateni Pisti Önü Yaya Üst Geçidi (Projesi devam ediyor)

-Çankaya Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 457. Sokak Yaya Üst Geçidi (Projesi devam ediyor)

-Çankaya Dumlupınar Bulvarı Armada AVM Önü Yaya Üst Geçidi (Projesi devam ediyor)

-Çankaya Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 484. Sokak Yaya Üst Geçidi (Projesi devam ediyor)

-Çankaya Kırkkonaklar Mahallesi Doğukent Bulvarı 381. Sokak Yaya Üst Geçidi (Projesi devam ediyor)

-Çankaya Bilkent Şehir Hastanesi Onkoloji Bölümü Önü Yaya Üst Geçit Projesi (Projesi devam ediyor)

-Çubuk Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi Önü Yaya Üst Geçit Projesi (Projesi devam ediyor)

-Yenimahalle Eryaman Göksu 1. TBMM Caddesi Havuzlu Evler Sitesi Önü Yaya Üst Geçidi (Projesi devam ediyor)

-Pursaklar Saray Eskihisar Otomotiv Önü Yaya Üst Geçidinin Tadilat Projesi (Projesi devam ediyor)

-Yenimahalle FSM Bulvarı-Akıncılar Caddesi Kesişimi Yaya Üst Geçidi Projesi (Projesi devam ediyor)

-Yenimahalle Hipodrom Caddesi İlbank Önü Yaya Üst Geçidi Projesi (Projesi devam ediyor)

-Yenimahalle Batıkent Cengiz Aytmatov Caddesi TES-İŞ Sitesi Yaya Üst Geçidi Projesi (Projesi devam ediyor)