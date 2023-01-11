Ankara Büyükşehir Belediyesi, çevre ve merkez ilçelerdeki mezarlıklarda bulunan ibadethane, gasilhane, morg, cami, idari bina ve otoparkları yeniledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çevre ve merkez ilçelerdeki mezarlıklarda bulunan ibadethane, gasilhane, morg, cami, idari bina ve otoparkları yeniledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlık İşleri Daire Başkanlığı, defin ve ibadet hizmetlerinin daha elverişli koşullarda yapılmasını sağlamak amacıyla 3 yılda hem merkez ilçelerdeki hem de kırsal mahallelerdeki mezarlıkları içindeki ibadethane, gasilhane, morg, cami, idari bina ve otoparklarıyla yeniledi. Çevre ilçelerdeki mezarlıkların bakım ve onarımını yapan Büyükşehir Belediyesi, idari binalar inşa ederek hizmete açtı. Ayrıca kırsal mahallelerdeki mezarlıkların eksikliklerini de gidererek, problemleri çözüme kavuşturdu.

Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen mezarlıkların sorunlarını çözmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Mezarlık İşleri Daire Başkanı Köksal Bozan, “Şu anda 15 tane ilçemizin özellikle dış bölgelerdeki ilçelerimizin morg, gasilhane, taziye yeri, bekleme salonu gibi binaların yapımını tamamladık. Her ilçemize, o ilçeye yetecek bir şekilde personel istihdamını gerçekleştirdik” dedi.

Mezarlıkların rutin olarak temizliği konusunda çok şikayet geldiği için harekete geçtiklerini ve Türkiye’ye örnek bir temizlik çalışması başlattıklarını kaydeden Bozan, “3 yıl içinde sadece Karşıyaka’dan binlerce kamyon hafriyat çıkardık ve tertemiz bir mezarlık ortaya çıkardık. Sadece Karşıyaka Mezarlığı’nda değil, tüm ilçe mezarlıklarında, köy mezarlıklarında temizlik yapıyoruz” diye konuştu.

Cenaze nakil araç filosu genişletildi

Ankara’nın en büyük defin alanı olan Karşıyaka Mezarlığı’na 188 hizmet binası inşa edildi. Bina sayesinde başkentliler artık işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabiliyor. Araç kapasitesinin de artırıldığı merkeze 55’i cenaze aracı, 5’i yıkamalı-morglu cenaze aracı olmak üzere toplamda 60 yeni araç alındı.

Öte yandan Mezarlıklar Daire Başkanlığı, Türk Hava Yolları (THY) ile imzaladığı protokol çerçevesinde başka şehre defnedilecek cenazeleri uçakla taşımaya devam ediyor. Hizmet çerçevesinde cenaze yakınlarından birinin uçak bilet ücreti de karşılanıyor.

Karşıyaka Mezarlığı’nda defin kapasitesi artırılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük mezarlarından olan Karşıyaka Mezarlığı’na yeni tesisler kazandırırken, bir yandan da trafik, tabela, asfalt ve mezarlık ara yollarının eksiklerini gidererek bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. 4 bin dönümlük arazi üzerinde bulunan Karşıyaka Mezarlığı’nda kapasite artırımı yaptıklarını söyleyen Köksal Bozan, “Karşıyaka Mezarlığı dolmuş durumdaydı. 200 dönümlük yeni bir kamulaştırma yaptık ve 3 yıllık yetecek mezarlığımızı oluşturduk” dedi.

Karşıyaka Mezarlığı’nda trafiği çözmek için de yeni düzenlemeler yaptıklarını belirten Bozan, “Karşıyaka Mezarlığı’nda tabelalar yenilendi, yolları genişletildi, asfaltı yapıldı, yeni defin alanları hazırlandı” ifadelerini kullandı.

Gölbaşı Mezarlığı da yenilendi

Ankara’nın önemli mezarlıklarından olan Gölbaşı Mezarlığı’nın eksikliklerini giderdiklerini belirten Bozan, “Gölbaşı Mezarlığı camisi, morgu, gasilhanesi, namaz kılınacak bir alanı olmayan yerdi. Bugün Gölbaşı’na giden tüm vatandaşlarımız görüyor ki camisiyle, morguyla, gasilhanesiyle, taziye yeriyle, bekleme salonuyla, idari binasıyla ve yaklaşık 20 yılını garantiye aldığımız Gölbaşı Mezarlığı’yla alakalı tüm çalışmalarımızı tamamladık. İnsanların en acılı günü aslında en zor günüdür. Ama en acılı gününde yanında olmaktan güzel ve kıymetli bir şey yoktur” diye konuştu.