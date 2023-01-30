Ankara’daki hastanede iki taraflı glumos tümörü nedeniyle ?masada kalabilirsin, ölebilirsin’ denilen Antalyalı öğretmen Sultan Karaca, ameliyat masasını terk edip soluğu aldığı Lokman Hekim Van Hastanesinde sağlığına kavuştu.

Ankara’daki hastanede iki taraflı glumos tümörü nedeniyle ?masada kalabilirsin, ölebilirsin’ denilen Antalyalı öğretmen Sultan Karaca, ameliyat masasını terk edip soluğu aldığı Lokman Hekim Van Hastanesinde sağlığına kavuştu.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde yaşayan Sultan Karaca (38) isimli öğretmen, bir yıl önce iki taraflı glumos tümörüne yakalandığını öğrendi. Hemen Ankara’da yaşayan ailesinin yanına giden Karaca, buradaki hastanelere başvurdu. Buradaki ünlü hastanelerin kendisine ?masada kalabilirsin, ölebilirsin’ demeleri üzerine arayışa geçen Sultan Öğretmen, Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel’e ulaştı. Yapılan tetkiklerin ardından Lokman Hekim Van Hastanesinde ameliyat olan Karaca sağlığına kavuştu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel, iki taraflı glumos tümörüne yakalanan Sultan Öğretmenin, gittiği hastanelerde korkutulduğunu belirterek, ?Hastamız Ankara’da bir hekime karar veriyor ve ameliyat hazırlığı yapılıyor. Ancak hastamız ameliyat masasından kaçıp, tedavi için Van’a gelen bir hastamız. Çünkü orada biraz ameliyat riskinden bahsederken, hastamızı korkutmuşlar. O da beni bir yıldır takip ediyormuş. Hastalarımla da irtibat halindeymiş. Bizimle görüştü. Biz ona gerekli güvenceyi verdik. Yaptığımız ameliyatlara göre riskinin düşük olduğunu anlattık ama az yapan hekim yaparsa sıkıntı yaşayabileceğini söyledik. Hastamız Van’a geldi. Ameliyatını oldu ve cuma günü taburcu olacak? dedi.

?Hastalara biz geliş dönüş biletinizi alın diyoruz"

Sultan Öğretmenin boynunda biri büyük biri küçük olmak üzere iki taraflı glumos tümörü olduğunu belirten Başel, ?Bir tarafı biraz büyük bir tarafı küçüktü. Filmlerine baktığımızda, büyük tarafın büyümesi biraz fazla geldi bize. Bu yüzden önce büyük tarafı çıkardık. Komplikasyon bekliyorduk ama herhangi bir yan etki gelişmedi. Hastamız oldukça sağlıklı. İnşallah nisan ayında da öbür tarafını çıkaracağız. Geldiği yerde ?masada kalırsın, felç olursun’ denilen hastalara biz geliş ve dönüş biletinizi alın öyle gelin diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ankara’daki ünlü doktor beni hüngür hüngür ağlattı"

Bir yıl önce boynunda bir şişlik meydana geldiğini ve Ankara’da gittiği bir hastanede şişliğin glumos tümörü olduğunu öğrendiğini aktaran Sultan Karaca isimli öğretmen ise ?Annem bana boynunda şişlik var, ne yaptın boynuna diye sordu. Hiçbir şey yapmadım, Check-upa gittiğimde gösteririm dedim. Hastanede kulak-borun-boğaz uzmanına söyledim. Beni ultrasona yönlendirdi. Orada glumos tümörü olduğunu öğrendim. Oradaki hastaneye güvenmedim. Daha sonra ünlü bir doktora gittim. Beni ilaçlı MRa yönlendirdi. Orada iki glumos tümörü olduğunu öğrendim. Şok geçirdim ve belli bir süre kabullenemedim. Öğretmen olduğum için ameliyatı yaz tatilinde yapalım dedim. Yaz tatiline gittiğimde adam beni hüngür hüngür ağlattı. ?Ben o tümörü çıkarırım ama sana ne olacağını bilmiyorum. Sen neden ailenle gelmiyorsun’ dedi. Babam yeni vefat etmişti ve yanımda kimse yoktu. Daha sonra doktorun iş yoğunluğundan dolayı ameliyat 11 Ekim’e ertelendi. Benim de uzmanlık sınavım olduğu için ameliyat tarihini 10 Ocak tarihine erteledim. 2 Ocak 2023 tarihinde tahliller için o ünlü hastaneye gittim. Tahlillerim sonucunda asistanları bana yüksek dozda anestezi verileceğini, benim bünyemin bunu kaldırmayacağını, kanamalı bir ameliyat olduğu için de ?kan kaybından masada kalabilirsin, ölebilirsin’ deyince kafamda birden ateşler çakmaya başladı. Dedim ki ben ameliyat masasında ölene kadar, tümörden yaşayabilirim dedim. Sonuçta ben ameliyatı yaşamak için oluyorum ama bu insanlar beni öldürmeye çalışıyor. Hadi anne gidelim dedim. Yatış yapmıştım. Dediğim gibi çantamı aldım, yatışı iptal ettim eve gelip Halil Bey’e ulaştım? dedi.

Lokman Hekim Van Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyat sonucu kendini iyi hissettiğini vurgulayan Karaca, ?Şu an çok iyiyim. Allah Halil Hocadan razı olsun. Ben bu süreçte anladım ki, bu tümörden korkmamıza hiç gerek yokmuş. Bu tür hastalığı olanlar; güvenle, rahatlıkla Lokman Hekim Van Hastanesine ulaşabilirsiniz? diye konuştu.