Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin birlikte düzenlediği “Malatya Dayanışma Günleri” Ankara’da Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı.

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde zarar gören Malatya firmalarının ticari hayatlarına destek olmak amacıyla düzenlenen Malatya Dayanışma Günleri, 20 Nisan’a kadar sürecek. Malatya’dan gelen 100 firmanın stant açtığı fuar ilk günden yoğun ilgi görmeye başladı. Malatya’nın AB Coğrafi İşaretli ürünü olan Malatya Kayısısı başta olmak üzere birçok ürün Başkentlilerin beğenisine sunuldu.

Fuarın ilk gününde stant açan firmaları ziyaret eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “6 Şubat’ta yaşadığımız depremler sonrası binlerce hemşerimiz hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, hayatta kalanlara da sabırlar diliyorum. Şehrimizin yapı stokunun neredeyse yüzde 70’i ağır hasar aldı. Ekonomimiz derinden etkilendi. Çarşı diye tabir ettiğimiz şehir merkezimizde bulunan esnaf ve tüccarımızın nereyse tamamını kaybetmiş durumdayız. Ayakta kalan esnafımızın ticari hayatlarının bir yerden başlaması adına Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Malatya Dayanışma Günleri düzenliyoruz. 100 firmamız burada stant açtı. İlk günden ilgi oldukça güzel, hafta sonu daha da yoğun olacağını düşünüyoruz. Ankara’da yaşayan herkesi Ramazan Bayramı öncesi bayram alışverişini depremzede esnafımızdan yaparak dayanışmanın bir parçası olmaya davet ediyorum” dedi.

Bu arada Ankara Kent Konseyi Başkanı ve aynı zamanda Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ile Ankara’da bulunan Malatya hemşeri derneklerinin başkanları Malatya TSO standını ziyaret etti.

Malatya TSO standının tasarımında kullanılan “Binlerce yıllık koca mazin bir afetle silinmez. Taş üstünde taş kalmasa da sana paha biçilmez Malatya” sözü misafirler ve fuara alışverişe gelenler tarafından büyük beğeni alıyor.