Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nda öğrencilerin okuma kültürünü geliştirmek ve çevreye bu alışkanlığı kazandırmak amacıyla "3K ile okuyorum" (Kitap, kahve Kurabiye) etkinliği düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, okuma alışkanlığını kazandırmayı ve yaygınlaştırmayı hedefleyen bir projeye imza attı. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı’nda başlatılan "3K ile okuyorum" projesi, öğrencilerin okuma kültürünü geliştirmek ve çevreye bu alışkanlığı kazandırmak amacıyla hayata geçirildi.

Proje, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’nda büyüyerek devam etti. Türk Marka ve Patent Kurumu’ndan isim ve logo hakkı tescil edilen projeye, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği protokolleri imzalanarak kurumsal bir boyut kazandırıldı.

Proje; yazar buluşmaları, motivasyon gezileri, kitap karakter canlandırma, kitap bağış yarışmaları ve film analiz serileri gibi zengin içerikli etkinliklerle dikkat çekiyor. Okul, 3K Projesi ile yalnızca kendi öğrencilerine değil, çevre okullara da ilham kaynağı olmaya ve okuma kültürünü geniş kitlelere yaymayı hedefliyor.

Okuma alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiğini vurgulayan proje ekibi; öğrencilerin düşünme ve iletişim yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor.