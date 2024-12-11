Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde kurulmak istenen andezit taşı ocağına karşı köylüler hukuki süreç başlattı.

Ankara’ya 40 kilometre mesafede bulunan ve Ankara’nın içme suyu ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan Kurtboğazı Barajı havzasındaki İnceğiz ve Aşağıkaraören’de Şahkar firması tarafından andezit taşı ocağı kurulmasına köylüler karşı çıkıyor. Bölgelerinde taş ocağı kurulmasını istemeyen İnceğiz, Aşağıkaraören, Günbaşı, İçören, Ucarı köylerinin muhtarları ve köy dernekleri, taş ocağının kurulmaması için hukuki süreç başlattı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Cırpanoğlu da belediye olarak davaya müdahil olduklarını belirterek, “Öncelikle bu kadar güzel doğal bitki örtüsüne sahip Kahramankazan’da iki noktada bu kadar güzel bir yer var. Arıcılığa da, hayvancılığa da, tarıma da zarar verecek, insanın yaşamına da zarar verecek ve aynı zamanda Kazan’ın nefes alacağı bir ortamın kaldırılmasına yol açacak ÇED raporu hususlarını reddederek, bu davanın hem köylünün hem Kahramankazan’ın lehine sonuçlandırılmasını istiyoruz. ÇED raporunda da zaten yeterli bir inceleme olmamış. O raporda da görüldüğü üzere burada doğal bitkisel hayatı ortadan kaldıracak bir ÇED raporu verilmiş ve burada bir çalışma başlatılmış” dedi.

"Kahramankazan Belediyesi olarak davaya müdahil olduk"

Bunun hayvancılığı öldürecek bir çalışma olduğunu belirten Cırpanoğlu, “Su havzaları var burada. Su havzalarının kirlenmesine sebebiyet verecek bir ÇED raporu düzenlenmiş burada. Binlerce ağaç kesilecek. Anayasada bile beş ağaç, on ağacı yaktığımız zaman affı olmayan bir suçken, burada gelipte binlerce ağaç kesilmesine de kimsenin gönlü elvermiyor. Kahramankazan Belediye Başkanı olarak da burada sadece görüntü vermek için değil, bizzat gerekli adımları atarak köylümüzün yanında olmak istedik ve Kahramankazan Belediyesi olarak davaya müdahil olduk” diye konuştu.

Avukatlardan açıklama

Köylüler adına bilirkişi heyeti karşısında savunma yapan Avukat Yunus Emre Yazıcı ise, başvuru ile gerçekleşen arasında farklılıklar olduğunu belirtti. Yazıcı, bundan İnceğiz, Aşağıkaraören, Akçaören, İçören, Günbaşı ve Uçarı köylerinin etkileneceğini, bölge halkını bilgilendirme toplantısının sadece Aşağıkaraören’de yapıldığını, diğer köylerde yapılmadığını söyledi. bölgenin hava şartları ile ilgili olarak meteoroloji verilerinin Kahramankazan‘dan almak yerine Kızılcahamam Meteoroloji Merkezinden temin edildiğini ifade eden Avukat Yazıcı, en yakın yerleşim yerinin 900 metre olarak gösterildiğini ancak bakanlığın verilerinde en yakın yerleşimin 730 metre olduğunu, ayrıca raporun köy dışında bulunan evler dikkate alınmadan yapıldığını ve İnceğiz ve Aşağıkaraören mahallelerinin su ihtiyacının da aynı havzada bulunduğundan doğrudan etkileneceğini söyledi.

Firma adına söz alan Avukat Şevket Salman ise, aralarında Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Devlet Su İşleri Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün de bulunduğu kurumların bölgeyi inceleyerek olumlu görüş verdiğini belirtti.