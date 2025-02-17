Ankara’da şaşırtan konut satış verileri gerçekleşti. İşte ilçe düzeyinde konut satışları ve analizler...ANKARA (İGFA) - TÜİK Ankara Bölge Müdürlüğü'nden derlenen bilgilere göre Ocak ayı konut satış verileri şaşırtan sonuçları ortaya koydu.

Türkiye genelinde 112 bin 173 konut satışı gerçekleşirken Ankara’da konut satışları sert fren yaptı. Ankara’da Ocak ayında 10 bin 158 konut satılırken bir önceki aya göre satışlar yüzde 40 oranında düştü.

Geçen yılın aynı ayında Ankara’da 6 bin 709 konut satılırken, Ocak ayında ise 10 bin 158 konut satıldı. Ankara’da konut satışları geçen yıla arttı ancak, bir önceki aya göre satışlar çok sert düştü.

Ankara’da konut fiyatlarının reel olarak düştüğünü belirten gayrimenkul ekonomisi ve ileri düzeyde faaliyet gösteren Ankara’nın önde gelen gayrimenkul şirketi Gayrimenkul PR TÜİK verilerini değerlendirdi. Geçen yıla göre Ankara’daki konut satışları yüzde 62 civarında artarken, bir önceki aya göre konut satışlarında ortalama yüzde 40 azalış gerçekleşti. Aralık ayında Ankara’da 18 bin konut satılmıştı. Konut satışlarında bir ay içerisindeki meydana gelen bu büyük farkın nedeni; 6 aydır yüksek seyreden satış oranları sonrasında inşaat firmaları ve mülk sahipleri Ocak ayı itibariyle suni fiyat artışına gitti ve konut satışları sert bir şekilde düştü.

Ocak 2025 Ankara ilçe düzeyinde konut satış sayıları

Akyurt: 122

Altındağ: 710

Beypazarı: 67

Elmadağ: 83

Etimesgut: 849

Gölbaşı: 489

Güdül: 25

Haymana: 39

Kahramankazan: 78

Keçiören: 1476

Kızılcahamam: 57

Mamak: 1282

Polatlı: 218

Pursaklar: 286

Sincan: 1239

Yenimahalle: 1068

Çankaya: 1751

Çubuk: 273

Şereflikoçhisar: 36