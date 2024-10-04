Ankara çevre yolunda kontrolden çıkan ticari taksi bariyerlere saplandı, kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde çevre yolunda meydana geldi. Havalimanı istikametinde seyir halinde olan Dutluk taksi durağına ait 06 T 3531 plakalı Hyundai marka ticari taksi Keçiören-Etlik çıkışında kontrolden çıkarak refüj başına çarptı. Çarpmanın etkisi ile bariyerlere saplanan ticari taksinin sürücüsü 41 yaşındaki E.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.