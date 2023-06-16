Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve 14 AK Parti ilçe başkanı ile birlikte Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki başkanlığında düzenlenen toplantıya katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2023 yılının yatırımlar yılı olması için çalışmalarını hem Kayseri hem de Ankara kanadında aralıksız sürdürüyor. Kayseri’yi ilgilendiren her konuda çalışmalarını sürdüren Başkan Büyükkılıç, Ankara ziyaretlerine de devam ederek, Kayseri’de yapılacak ve yapılan proje ve hizmetleri görüşmeye devam ediyor. Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç, Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki başkanlığında düzenlenen toplantıda AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, Yahyalı, Yeşilhisar, Bünyan, Develi, Sarıoğlan, Sarız, Akkışla, Felahiye, Özvatan ve Tomarza ilçe başkanları ile bir araya geldi. Kayseri’yi ilgilendiren projeleri istişarede bulunduklarını söyleyen Büyükkılıç, Ankara’da Kayseri’nin adeta sesi olan Bakan Özhaseki’ye de desteklerinden dolayı teşekkür etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de seçim sürecinde yaptıkları özverili çalışmalar için Başkan Büyükkılıç ve tüm ilçe başkanları ile teşkilata teşekkür ederek, “Bizim bütün gayemiz ve derdimiz kadim kent Kayserimizi daha iyi noktalara getirmek. Rabbim emeklerimizi zayi etmesin” dedi.

Başkent ziyaretinde şehrin önemli projeleri ile ilgili çeşitli temaslarda bulunan Başkan Büyükkılıç, ayrıca Ankara’da Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz’ı da ziyaret ederek, yeni görevinde kendisine muvaffakiyetler diledi.