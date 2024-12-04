Ankara’da sabah saatlerinde şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu.

Ankara’nın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte siste yaşanırken, görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Kar yağışının mesai başlama saatinde başlaması nedeniyle trafikte yer yer tıkanmalar yaşandı. Yüksek kesimlerde bulunan İncek’te cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolların kapanmaması için çalışma yaptı.