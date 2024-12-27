Ankara’da bir site içerisinde yer alan kapalı garajdaki otomobilde çıkan yangın diğer otomobillerde sıçradı. Yanan 3 araçta maddi hasar oluştu.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Fatih Caddesi’nde yer alan bir sitenin kapalı otoparkında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, park halindeki bir otomobilde bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın diğer araçlara da sıçradı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken 3 otomobilde maddi hasar oluştu. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.