Keçiören Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi Dikmen Kadınlar Lokali tiyatro ekibinin “Cumhuriyete Giden Yolda Bizim Kadınlarımız” adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı.ANKARA (İGFA) - Milli Mücadele yıllarında kadınların zafere giden yolda gösterdikleri mücadeleyi konu alan tek perdelik oyun, Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu`nda sahnelendi. Büyük beğeni toplayan ve duygusal anların yaşandığı oyunu Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın eşi Filiz Özarslan, Ankara Barosu Gelincik Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Gözde Nur Üçler, Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları Emir Can Tunç ve Selçuk Karadağ vatandaşlarla beraber izledi.

Anadolu’nun dört bir yanındaki Türk kadınının fedakarlık, umut ve bağımsızlık mücadelesinin sergilendiği, türkülerin yer aldığı müzikal tiyatrooyunu katılımcıları tarihi bir yolculuğa çıkardı. Yazarlığını ve yönetmenliğini Elif Özer'in yaptığı oyunda, cumhuriyete giden yolda kadınların karşılaştıkları zorluklar karşısında gösterdikleri büyük mücadele işlenerek, kadının toplumdaki gücüne dair önemli mesajlar verildi.

HEP BİRLİKTE, ŞİDDETTEN ARINMIŞ BİR DÜNYA İNŞA EDECEĞİZ

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın eşi Filiz Özarslan, kadına yönelik şiddete karşı mücadelede kararlılıklarını göstermek için bir araya geldiklerini kaydederek, "Kadına yönelik şiddet, bireysel değil toplumsal bir sorundur. Bu sorunu çözmek için yasalar kadar; eğitim, farkındalık ve toplumsal dayanışma da önemlidir. Kadınlarımızın yaşam hakkını ve özgürlüğünü savunmak hepimizin görevidir. Çünkü güçlü bir toplum ancak eşit bireylerin varlığıyla mümkündür. Atatürk'ün 'Ey kahraman Türk kadını, sen omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın' sözü, bu anlayışın en güzel ifadesidir. Kadına yönelik her türlü şiddeti kınıyor, bu mücadeleye katkı sunan kadınlarımıza minnetlerimi sunuyorum. Hep birlikte, şiddetten arınmış bir dünya inşa edeceğimize inanıyorum" dedi.