Ankara Trafik Jandarması Teknik İnceleme ve Denetim Timi ekiplerince daha önceden trafik kazasına karışmış servis araçlarına denetim uygulandı.

Ankara Trafik Jandarması Teknik İnceleme ve Denetim Timi ekiplerince daha önceden trafik kazasına karışmış servis araçlarına denetim uygulandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Trafik Jandarması Teknik İnceleme ve Denetim Timince, ölümlü yaralanmalı trafik kazalarına karışan yük ve yolcu taşıyan servis araçlarına denetim uygulandı. Tüm araçların ışık donanımı, lastikleri, mekanik ve elektronik kusurları, iç ve dış donanımları ile yola elverişli olmayan ve trafik güvenliğine tehlike oluşturan araçların detaylı kontrolleri yapıldı. Trafiğe uygun olmayan araçlar hakkında gerekli işlemler gerçekleştirildi.