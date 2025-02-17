Ankara'nın Mamak ilçesindeki Ayşe-Zeki Sayan İlkokulu, öğrencilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla "Kültür ve Sanat Eserleri Dizisi Projesi"ni hayata geçirdi.ANKARA (İGFA) - Ayşe-Zeki Sayan İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, "Nilüfer'in Portakal Çocukları" isimli hikâye kitabı çıkardı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre bu kapsamda daha önce iki şiir kitabı çıkaran öğrenciler, bu kez bir hikâye kitabı yayımladı.

Sınıf Öğretmeni Nilüfer Kaya öncülüğünde gruplara ayrılan 4. sınıf öğrencileri, kendi hayal dünyalarından yola çıkarak 6 farklı hikâye yazdı. Bu hikâyeler daha sonra "Nilüfer'in Portakal Çocukları" ismiyle kitaplaştırıldı.

Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) alan kitap, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü aracılığıyla 81 ildeki kütüphanelere dağıtıldı.

Öte yandan Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) aracılığıyla Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Afganistan, İran, Ürdün, Pakistan ve Kuzey Makedonya'daki kütüphanelere de ulaştırıldı. Kitabın tanıtımı amacıyla okulda tören de düzenlendi. Kitabın yazarı öğrenciler, eserde yer alan hikâyelerin nasıl ortaya çıktığını hazırladıkları oratoryo gösterisiyle sundu.