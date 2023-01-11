Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesi çerçevesinde Ankara’nın Mamak ilçesinde inşa edilecek 3 bin 645 konutun kuraları çekildi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesi çerçevesinde Ankara’nın Mamak ilçesinde inşa edilecek 3 bin 645 konutun kuraları çekildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesi çerçevesinde Ankara’nın Mamak ilçesinde inşa edilecek sosyal konutların sahipleri çekilen kuralarla belli oldu. Yapılacak 3 bin 645 konut için 38 bin 257 başvuru yapılırken, bu başvurulardan 63’ü şehit ailesi, 6’sı gazi, 2 bin 377’si engelli, 3 bin 586’sı emekli, 15 bin 425’i genç ve 16 bin 800’ü de diğer kategorilerinde müracaat etti.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Necmeddin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenen kura çekim töreninde evi olmayan vatandaşlar ev sahibi olana kadar projeler geliştireceklerini ifade etti. Bulut, Ankara’nın birçok ilçesinde dönüşüm projeleri başlattıklarını ve 39 bini kentsel dönüşüm olmak üzere yaklaşık 95 bin konutu tamamlayarak vatandaşlara teslim ettiklerini belirterek, “Bugün kurasını çekeceğimiz 3 bin 645 konutla birlikte ‘İlk Evim’ projesi kapsamında Ankara’da 16 ayrı yerleşim alanında 18 bin 499 konut inşa edilecektir. Bu konutlara yaklaşık 100 bini genç kategorisinde olmak üzere toplam 220 bin müracaat olmuştur” diye konuştu.

“Mamak’ta inşa edeceğimiz 3 bin 645 konuta 38 bin 257 başvuru olmuştur”

Gölbaşı’nda da bin 545 konutun kurasını çektiklerini ve vatandaşların yaşadığı mutluluğa ortak olduklarını dile getiren Bulut, “Mamak’ta inşa edeceğimiz 3 bin 645 konuta 38 bin 257 başvuru olmuştur. Bunun 63’ü şehit ailesi, 6’sı gazi, 2 bin 377’si engelli, 3 bin 586’sı emekli, 15 bin 425’i genç ve 16 bin 800’ü de diğer kategorilerde müracaat etmiştir. Bilindiği üzere gençler ve emekliler için yüzde 20, şehit aileleri ve gaziler için yüzde 5, engelliler için yüzde 5 ve diğer vatandaşlarımız için de yüzde 50 kontenjan ayrılmıştı. Kurada hak sahipliğini kazanan vatandaşlarımıza şimdiden sağlık, huzur ve güven içinde mutlu bir şekilde oturacakları sıcak yuvalar inşa edeceğimizi müjdelemek isterim” ifadelerinde bulundu.

“Uzun süre kiralarda oturduk”

Çekilen kura ile ev sahibi olmaya hak kazanan Can Salih, 15 Temmuz gazisi olduğunu belirterek, “Bugün buraya Cumhurbaşkanımızın bize hak tanıdığı konut çekimi için geldik. Bize çıktı. Uzun süre kiralarda oturduk. Çoktandır ev çıkmasını bekliyoruz. Ailemle, çocuklarımla oturacağım. Böyle bir şeyle şimdiye kadar karşılaşmadık. 63 yaşına geldim ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. İlk defa toplu bir çekilişe katılıyoruz. Böyle bir imkan tanındı bize” diye konuştu.

Kıbrıs gazisi İsa Metineroğlu ise 3-4 yıldır ev sahibi olmayı beklediğini ifade ederek, “Benim sattığım bir yer vardı, sıkıntıya düştüm sattım. Çok mutluyum. Allah devletimize zarar vermesin. Gazi olarak bana da çıktı. Yalnız bir sıkıntım var, yalnızım, orada kiminle oturacağım onu düşünüyorum” açıklamasında bulundu.