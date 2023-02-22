Ankara’nın Nallıhan ilçesinde D-140 karayolu üzerinde iki minibüsün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde D-140 karayolu üzerinde iki minibüsün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çayırhan Mahallesi’nde, D-140 karayolu 118. kilometrede M.K. kontrolündeki 06 BOK 363 plakalı minibüse aynı istikamette seyir halinde olan A.T. idaresindeki 06 BCA 27 plakalı minibüs arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Meliha Taşdelen yaşamını yitirdi. Görgü şahitleri araçta yüklü olan gübre çuvallarının Meliha Taşdelen’i sıkıştırdığını iddia etti. Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 1 kişi Ankara’ya sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.