Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) tarafından düzenlenen "iki insan Bir Hayat: Evlilik Okulu" seminerlerinin ilki Ankara’da TDV KAGEM Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen’in konuşmacı olarak yer aldığı “iki insan Bir Hayat: Evlilik Okulu" seminerinde, evlilik sürecine adım atan ve yen evlenmiş çiftlerin, bu süreçte evlilik olgunluğunu kazanmaları, karşılaşacakları problemlere çözüm yolları bulmalarını ve bu birliktelikle ortak değer ve ilkelere sahip olmaları hususlarında farkındalık kazandırma konulanı işlendi. Bu doğrultuda aile kurumunun psikolojik, sosyolojik ve hukuki boyutunun, Kur’an ve sünnet ışığında ele alındığı seminere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İşliyen, burada yaptığı konuşmada, Hz. Muhammed’in sünnetine bağlı kalınması gerektiğine vurgu yaptı.

İnsanın dünyaya cenneti kazanmak için geldiğini ifade eden İşliyen, “Hayatın sonunda cennete gitmek yoksa eğer bugün ölmek yarına çıkmaktan iyidir. Bir gün ya da bin gün daha kalsan ne olacak? Allah katında bir gün sizin saydıklarınızdan bin gün gibidir diyor Cenab-ı Allah” dedi.