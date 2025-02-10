Ankara’nın Keçiören ilçesinde cinnet geçirmesiyle 2 çocuğunu öldüren ve 1 çocuğunu ağır yaralayan anne S.A.D.’nin eniştesi Mehmet Altuğ, S.A.D.’nin bir süredir ilaç kullandığını daha sonra ise bu ilaçları almayı bıraktığını öğrendiklerini belirterek, "İstanbul’da psikiyatrik tedavi için daha önce bir hastaneye gitmiş" dedi.

Olay, Keçiören Ayvalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, anne S.A.D., henüz belirlenemeyen sebepten dolayı evde cinnet geçirerek çocukları A.S.D. (10), M.A.D. (7) ve A.B.D.’nin (12) bileklerini kesti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından çocuklardan A.S.D. ve M.A.D.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı A.B.D. ise Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"İstanbul’da psikiyatrik tedavi için daha önce bir hastaneye gitmiş"

Anne S.A.D.’nin ilaç kullandığını ve bir süredir bu ilaçları almadığını, bu durumdan da daha sonra haberdar olduklarını söyleyen enişte Mehmet Altuğ, "Gayet mutlulardı, çocuklarına düşkün biriydi. Büyük ihtimal cinnet getirmiş. Kendisiyle de görüştük şu an bilinci yerinde değil. Kendini dahi tanımıyor. Kendini tanısa ve çocuklarının böyle olduğunu bilse zaten kendisi de yaşamaz. 3 çocukları vardı, çocuklarından birinin bedensel engeli var. Daha önce hiç hastaneye yatmadı. Raporu da yok ama İstanbul’da psikiyatrik tedavi için daha önce bir hastaneye gitmiş. Eşi bir mobilyacıda çalışıyor. Olay anında iş yerindeymiş. Hastanede olan büyük kızı önce babasını arıyor. Babası da benim oğlumu arıyor. Oğlum da yakınlarda bir yerde çalışıyor ve ilk o geliyor. Elindeki bıçağı elinden alıyor, fırlatıyor. Çocuklarına çok düşkün biriydi. Biraz geçim sıkıntıları vardı ama mutlulardı" dedi.

Altuğ, hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki A.B.D.’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığını ve durumunun ağır olduğunu kaydetti.

"Anne, ’tehdit ediliyorum, çocuklarımı götürecekler’ diye konuşuyordu"

Esnaf Murat Akkurt ise komşusunun seslenmesinin ardından beraber apartmana koştuklarını belirterek, "Merdivenlerden yukarı doğru tırmandık. Kadını önümüzde gördüğümüzde kapıyı açmış, elinde bıçak ama her tarafı kan revan içindeydi. Sanki kurban kesmiş gibi gördük. Korktuk ve aşağı doğru kaçtık. Kadın da aşağıya doğru gelince çekindik. Kadını yeğeni tuttu. Kadın da ’çocukları öldürdüm, kestim’ dedi. Kadın, ’tehdit ediliyorum, çocuklarımı götürecekler’ diye konuşuyordu. Kendini arabanın önüne atmaya çalışınca tuttum ve yere düştü. Bir anda bayılır gibi oldu. Yeğeni elindeki sopayla bıçağı aldı" diye konuştu.