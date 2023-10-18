Ankara’da ikamet eden Bayburtlu yaklaşık 50 kadının yer aldığı turist kafilesi, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye nezaket ziyaretinde bulundular.

Bayburt’a 2 günlük sıla-i rahim ziyaretinde bulunan Bayburtlu kadınları Belediyenin Sosyal Etkinlikler Salonu’nda kabul eden Başkan Pekmezci, baba ocaklarını ziyaretlerinden dolayı kafileye teşekkür etti. Şehir hakkında genel bilgiler aktaran Başkan Pekmezci, ziyaretçilerinin sorularını yanıtladı.

Kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Pekmezci’ye kafile adına çiçek takdim eden Haber Tur Şirketi Müdürü Seyfullah Köken şükranlarını belirtti.

Daha sonra Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi’ne geçen kafile, burada Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Bayburt Belgeselini izlediler. Yaklaşık 20 dakika süren belgeseli izleyen kafile, duygulandıklarını ve Bayburtla ilgili meraklarının giderildiğini kaydettiler.

Burada da gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Pekmezci’ye şükranlarını bir kez daha ifade eden kafile, son olarak Bayburt Belediyesi Şair Hattat Ahmet Revayi Hüsni Hat Müzesi ve Bayburt Kültür Evi’ni ziyaret ettiler. İlk olarak hat müzesini gezen kafile, ülkenin dört bir yanından usta hattatların imzasını taşıyan yaklaşık 170 eseri ilgiyle incelediler. Belediye bünyesinde yine ziyarete açık olan Bayburt Kültür Evi’ne geçen kafile, yıllar önce Bayburt’tan göç eden anne babalarının yaşadıkları geleneksel Bayburt evlerinin bir benzerini gezmenin heyecanını yaşadılar.