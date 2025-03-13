Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, iftara yetişemeyen vatandaşlara motokuryelerle kumanya dağıttı.

Ramazan ayında ücretsiz iftarlık kumanya ve sıcak yemek dağıtan Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, trafikte bulunan ve iftara yetişemeyen vatandaşlara motokuryelerle kumanya dağıttı. Federasyonun gönüllü olarak gerçekleştirdiği kumanya dağıtımı hakkında konuşan Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu Başkan Vekili Burkan Yıldırım, "Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile beraber bu anlamlı çalışmayı yapıyoruz. Trafikte iftara yetişemeyen vatandaşlarımıza kumanya ulaştırıyoruz. Bunu tamamen gönüllü olarak, hiçbir ticari amaç gütmeden yapıyoruz. Amacımız bu mübarek ayda dayanışmayı güçlendirmek ve iftar saatinde yolda olan vatandaşlarımızın yanında olmak. Bu projeye öncülük eden Sayın Başkanımız Mansur Yavaş ve Daire Başkanımız Ahmet Güven’e sonsuz teşekkür ediyoruz. Tüm halkımıza hayırlı Ramazanlar diliyoruz" dedi.

İftara yetişemeyen vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.