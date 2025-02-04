Ankara Keçiören Belediyesi’nin ev sahipliğinde sahnelenen iki farklı tiyatro oyunu ilçede sanat rüzgârı estirdi.ANKARA (İGFA) - Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda gündüz seansında perde diyen “Kirli Bit Kimbit” oyunu heyecan dolu anlatımıyla çocuklara temizliğin önemini anlattı. Akşam seansında sahnelenen “Devamsız İşler” oyunu ise Erzurum yöresinin evlilik geleneklerini Keçiören’e taşıdı. Bir günde iki farklı oyunun sahnelendiği ilçede 7’den 70’e tüm sanatseverler tiyatro oyunlarıyla buluşmanın keyfini çıkardı.

Hem çocuklar hem de büyükler için tiyatro oyunu

Cengiz Durular’ın kaleme aldığı, Oktay Parlar’ın yönettiği Devamsız İşler Oyunu, Erzurum yöresinin evliliğe dair gelenek ve göreneklerini sahneye yansıtarak izleyicileri gülümsetti. Geleneksel öğretilerin günümüzdeki yansımalarını ve toplum içindeki çatışmaları ele alan oyun güçlü mizah ile izleyiciye aktarıldı. Fazıl Ufuktepe'nin kaleme aldığı, Erkan Güller’in yönetmenliğini yaptığı Kirli Bit Kimbit oyunu ise çocuklara ev sahipliği yaptı. Çocuklar, Kovitus ile Kırmızı Burun’un maceralarını soluksuz izlerken, onlara sağlıklı beslenmenin ve temizlik kurallarına uymanın önemi anlatıldı.

Vatandaşlarımız sanatla nefes alıyor

Sanatseverleri tiyatro oyunlarıyla buluşturmaya devam ettiklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Keçiören’imizi tiyatro oyunlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz. Sanatsal etkinliklere hasret kalan vatandaşlarımız artık sanatla nefes alıyor. Çocuklarımızı da sanatla iç içe yetiştirmenin gayreti içindeyiz. Yediden yetmişe her kesime hitap eden tiyatro oyunlarımız yoğun ilgi görüyor. Kültürel etkinliklerimizi daha da çeşitlendirerek vatandaşımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz” dedi.