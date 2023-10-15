Ankara’nın Çankaya İlçesi’nde aşırı süratli olduğu iddia edilen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin ayağına çarptı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çankaya İlçesi Aşağı Öveçler Mahallesi 1071 Malazgirt Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı süratli olduğu iddia edilen U.C.G’nin kontrolündeki 06 JOH plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç ardından üst geçidin ayağına çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazada sürücü U.C.G. (22) ve M.K.E’nin (24) hastaneye götürüldüğü esnada hayatını kaybettiği, araçta bulunan E.F.K.’nın (22) ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.