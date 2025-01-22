Ankara’da, Yasamkent İlker Spor ve Gerede Önder Spor U18 takımları arasında gergin geçen futbol müsabakasında maçın bitiş düdüğüyle hem sahada hem de tribünde kavga çıktı.

Olay, Ankara’da Yasamkent İlker Spor ve Gerede Önder Spor U18 futbol müsabakasında maçın bitiş düdüğüyle meydana geldi. Gergin geçen maçın bitiş düdüğüyle hem tribünlerde hem de saha içinde iki takım taraftarları ve oyuncular arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada diğer taraftarlar, kavgaya karışmayan futbolcular ve antrenörler araya girerek kavgayı büyümeden engelledi. Olaya ilişkin polis ekipleri soruşturma başlattı.