Ankara’da film müzikleri; dans, drama, ışık ve görsel şovlarla buluşacağı “Film On The Stage” gösterisi Ata Sahne’de sanatseverlerle buluşacak.

Sinema tarihinde kendine yer edinen, dünyanın en beğenilen, izlenen ve hafızalara kazınan filmlerin müzikleri, kendine özgü bir yapım ile sahnelenecek. Hafızaların uyardığı film müzikleri; dans, drama ve sahne görselleriyle bir araya gelecek. ‘Film sahnede’ anlamına gelen “Film On The Stage” gösterisinde 18 film müziği; 40 kişilik senfoni orkestrası, 18 dansçı, 3 opera sanatçısının performanslarıyla görsel bir şölene dönüşecek.

Türkiye’de ilk kez canlı olarak bir senfoni orkestrası ve opera sanatçısı solistler eşliğinde özgün dans koreografileri ile müziği, sinemayı ve dansı aynı sahnede bir araya getiren bir projenin imzasını ise yapımcı Cemalettin Kömürcü atacak. 13 Ekim günü Ankara’da Ata Sahne’de prömiyeri yapılacak gösteriyle Türkiye turnesine başlayacak olan gösteri ekibi, Avrupa turnesinin ardından körfez ülkeleri turnesi yapmayı planlıyor.

Yapımcı Cemalettin Kömürcü, söz konusu serginin provaları sırasında yaptığı açıklamada, projesinin bir kişisel hayalin eseri olduğunu söyledi. Uzun yıllardır yurt dışında konserlere gittiğini belirten Kömürcü, etkilendiği ambiyansları Türkiye’de de gerçekleştirmek hedeflediğini vurgulayarak, “Biz tabii ilk önce Ankara’da yapmayı tercih ettik. Çünkü biz Ankara’da yaşıyoruz ve bir de hep böyle İstanbul ile Ankara arasındaki sanat yarışın içerisinde hep kendimizi var etmeye çalışıyoruz. Ankara’da başlayıp hemen akabinde İstanbul’da devam edeceğiz. Ondan sonra Türkiye turnesi yapacağız ve hemen ardından da özellikle Avrupa ve Körfez bölgesinde bu etkinliklerimizi devam ettireceğiz. Böyle bir hedefimiz var” dedi.

Söz konusu gösteride yer alacak orkestranın şefi Musa Göçmen ise, proje hakkında çok heyecanlı olduklarını kaydetti. İlk defa film müziklerinin; dans, drama, ışık ve görsel şovlarla bir araya geleceğini belirten Göçmen, “Aylardır çalışıyoruz çünkü bunun bir prodüksiyon kısmı var. Notasyon kısmı ve orkestra provaları var. Koreografi de çalışıldı ve bu heyecanımız da 13 Ekim’de ilk meyvesini verecek. Bizim için çok keyifli bir proje. İnanıyorum ki herkesin defalarca izlemek istediği ve yine gelmek için can atmak isteyeceği bir proje olacak” diye konuştu.

Söz konusu gösterinin solistleri Melis Kızılaslan, Zeynep Burcu Altınel ve Doruk Ören. Dans koreografileri ise Galip Emre imzası taşıyor. Kostüm tasarımını Gökçe Şener, ışık tasarımını Mustafa Bal’ın yaptığı performansın yönetmenliğini ise Ersin Ayhan yapıyor.