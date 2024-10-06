Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından ‘Soykırıma İsyan, Filistin’e Destek Yürüyüşü’ düzenlendi.

ANFİDAP tarafından Kurtuluş Parkı’nda başlayıp Anadolu Meydanı’na kadar süren yürüyüşte Filistin halkının yaşadıklarına dikkat çekildi. On binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte pankartlar ile beraber Türk ve Filistin bayrakları taşındı. Çok sayıda siyasi ismin de yer aldığı yürüyüşün ardından bir konuşma yapan Memur-Sen Ankara İl Başkanı Nevzat Öylek, “Halkı yok edilmeye çalışılan Filistin’de yaşanan acımasız soykırıma tepkimizi göstermek üzere yapılan insanlık yoklamasında ben de varım demek için buradayız. Soykırımcı İsrail’in kanlı tarihine yeni bir sayfa olarak eklenen bir yıllık felaket, bir kez daha göstermiştir ki İsrail, hiçbir değeri ve sınırı bulunmayan mutlak bir kötülüktür” diye konuştu.

“42 bin kişi, terörist İsrail tarafından vahşice katledildi”

İsrail’in Filistin halkını vahşice katlettiğini söyleyen Öylek, “Sabıkası katliamlarla dolu katil İsrail, Filistin’de soykırım suçunu en vahşi şekilde işlemektedir. Filistin’de 365 gündür hastaneler, okullar, camiler, kiliseler, evler, pazar yerleri, su depoları, fırınlar, aşevleri ve mülteci kampları bombalanmaktadır. Bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlıkçılar, yardım görevlileri ve gazeteciler katlediliyor. Gazze’de 365 günde 42 bin kişi terörist İsrail tarafından vahşice katledildi. Binlerce Filistinli ise hala enkaz altında” ifadelerini kullandı.