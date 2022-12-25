Ankara’da eski kocası tarafından öldürülen Pelin Ceylan, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ankara’da eski kocası tarafından öldürülen Pelin Ceylan, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ankara’da sokak ortasında eski eşi Mehmet E.’nin (55) silahlı saldırısına uğrayan 3 çocuk annesi Pelin Ceylan (47), 13 gündür verdiği yaşam mücadelesini dün gece kaybetmişti. Çankaya ilçesinde özel hastanenin morgundan alınan Ceylan’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Burada yapılan incelemelerin ardından Ceylan’ın cenazesi, ikindi namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı’na getirilerek toprağa verildi. Cenazeye Pelin Ceylan’ın çocukları, komşuları, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ve çok sayıda seveni katıldı.

Ceylan’ın 2 yıllık komşusu Banu Lökbaş, Pelin ile her gün görüştüklerini anlatarak, “Pelin, çok iyi bir insandı, merhametli ve hayat doluydu. Kedileri, köpekleri, hayvanları çok severdi. Çocuklarını çok severdi. Çok iyi bir anneydi. Çok erken ayrıldı aramızdan” diyerek üzüntüsünü ifade etti.