Ankara’da “Erken Dönem Çocuk Arama Testi” ile 6-72 ay arasındaki çocukların gelişimleri değerlendirilerek, eğitsel destek verilecek.

Ankara’da “Erken Dönem Çocuk Arama Testi” ile 6-72 ay arasındaki çocukların gelişimleri değerlendirilerek, eğitsel destek verilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi arasında 6-72 ay arasındaki çocukların gelişimini değerlendirmek amacıyla Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyacak yeni bir iş birliğine imza atıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran’ın imzaladığı iş birliği ile Ankara’da yaşayan 6-72 ay arasındaki çocukların gelişimleri değerlendirilerek, eğitsel destek verilecek. Böylece erken çocukluk döneminde fark edilebilen gelişimsel sorunların önlem alınarak iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim elemanları tarafından yüz yüze tarama testi yapılacak. Yapılan tarama testi sonucunda gelişim geriliği tespit edilen çocuklara ev temelli bireysel eğitim programları hazırlanarak, gelişimleri takip edilecek. 30 bine yakın çocuğa ulaşılması hedeflenen ve tamamen ücretsiz olan projenin 2 yıl sürmesi planlanıyor. İlk 3 ay boyunca 6-18 aylık çocuklara yönelik yapılacak tarama hizmeti için başvurular alınmaya başlandı.